Show da turnê dos BTS e cinebiografia do Rei do Pop estão em pré-venda nos cinemas de Caxias

Quem curte ir ao cinema também para ouvir música — ou conhecer a biografia de seus ídolos, já pode se atirar na pré-venda de alguns títulos.
Neste sábado (18), vão rolar duas sessões do concerto BTS World Tour Arirang’In Japan: Live Viewing, no GNC Cinemas. O show da turnê tem músicas do quinto álbum do grupo de k-pop.
Outra opção é a cinebiografia Michael, de Antoine Fuqua, estrelada por Jaafar Jackson, sobrinho do cantor. Jaafar é filho de Jermaine Jackson, integrante do The Jackson 5, com Alejandra Jackson.
Na última sexta-feira (10), o filme foi exibido em Berlim, reunindo parte da família Jackson. Michael estreia nos cinemas GNC e Cinépolis em sessão especial no feriado de Tiradentes, dia 21 de abril.