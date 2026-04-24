Segundo episódio do projeto Conversas Coreográficas terá a presença do caxiense Matheus Brusa

Nesta sexta-feira (24), a partir das 17h, no Zarabatana Café, vai rolar o segundo capítulo de um projeto bem bacana, conduzido pelo jornalista, escritor e crítico de dança, Carlinhos Santos. Dessa vez, Carlinhos entra em cena com o diretor, coreógrafo e pesquisador em dança contemporânea, Matheus Brusa, para mais um encontro do projeto Conversas Coreográficas - Ideias em Movimento.