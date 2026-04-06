Projeto resgata artesanato tradicional com rodas de conversa e histórias ancestrais, em Caxias

O Grupo Imigrantes Della Montagna vem ganhando reconhecimento regional por iniciativas focadas na sustentação do artesanato raiz, que corre o risco de extinção.
O novo projeto do grupo, Vida em Comunidade, objetiva promover a saúde social e mental, inserindo rodas de conversa e contação de histórias, a cargo da educadora e doutora em Literatura Ana Cardoso, e do psicanalista e escritor Filippo Pezzini, durante a prática do artesanato.
— As histórias que selecionamos são mitos de povos originários que fazem conexão com a natureza e a vida em comunidade — conta Ana.
Estão agendadas ações no Museu Histórico Municipal (Centro), no Nossa Senhora Mãe dos Homens (Interlagos), no Clube de Mães Nossa Senhora Aparecida (Santa Catarina), nas Amob Mariani e Amob Cinquentenário, e na Praça da Cidadania - CEU (Cidade Nova).
Quanto custa
Os cursos e as atividades do projeto são gratuitas, incluindo os materiais e ferramentas a serem utilizadas.
As inscrições para as oficinas do primeiro semestre ficam abertas até o dia 21 desse mês e devem ser feitas por meio do WhatsApp (54) 8161-9585.
O Projeto Vida em Comunidade ocorre por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (LIC), apoio cultural do Instituto Elisabetha Randon e Serviço de Guinchos Vanin.