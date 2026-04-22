Projeto leva espetáculo circense gratuito a estudantes de escolas públicas de Caxias do Sul

Olha só que bacana! As gurias do Circo de Aéreos Joanas d'Ar abriu inscrições para instituições educacionais interessadas em participar do projeto Passeio no Céu para Escolas.
Viabilizada por meio do Financiarte — lei de fomento municipal de Caxias do Sul—, a ideia é oportunizar à gurizada dos 3ºs e 4ºs anos do Ensino Fundamental uma experiência que busca aproximar a magia do circo do universo escolar por meio de apresentações gratuitas do espetáculo infantil Passeio no Céu.
Além disso, será oferecida uma oficina online, nesta sexta-feira (24), aos professores das turmas participantes do projeto, para que eles possam explorar a temática do espetáculo com atividades em sala de aula.
As apresentações do espetáculo ocorrem nos dias 12, 13 e 14 de maio, no Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura).
Visando ampliar o acesso de estudantes em áreas de maior vulnerabilidade, o projeto vai custear o transporte de parte das escolas participantes, selecionadas com apoio da Secretaria Municipal da Educação (Smed). O espetáculo contará com tradução em Libras.
COMO PARTICIPAR
- Os representantes das escolas interessadas devem realizar a inscrição exclusivamente através do formulário disponibilizado pela SMED.
- As vagas são limitadas e o agendamento seguirá a ordem de recebimento das manifestações de interesse.
- Projeto realizado com o financiamento da Prefeitura de Caxias do Sul, por meio do Financiarte, e apoio da Secretaria da Educação e Casa da Cultura.
- Mais informações pelo fone com Andrieli Lopes pelo fone (54) 99184.9625 ou e-mail: projeto.joanasdoar@gmail.com