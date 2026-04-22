Projeto leva espetáculo circense gratuito a estudantes de escolas públicas de Caxias do Sul

Projeto busca aproximar a magia do circo do universo escolar por meio de apresentações gratuitas do espetáculo infantil "Passeio no Céu". Alesi Ditadi / Divulgação

Olha só que bacana! As gurias do Circo de Aéreos Joanas d'Ar abriu inscrições para instituições educacionais interessadas em participar do projeto Passeio no Céu para Escolas.

Viabilizada por meio do Financiarte — lei de fomento municipal de Caxias do Sul—, a ideia é oportunizar à gurizada dos 3ºs e 4ºs anos do Ensino Fundamental uma experiência que busca aproximar a magia do circo do universo escolar por meio de apresentações gratuitas do espetáculo infantil Passeio no Céu.

Além disso, será oferecida uma oficina online, nesta sexta-feira (24), aos professores das turmas participantes do projeto, para que eles possam explorar a temática do espetáculo com atividades em sala de aula.

As apresentações do espetáculo ocorrem nos dias 12, 13 e 14 de maio, no Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura).

Visando ampliar o acesso de estudantes em áreas de maior vulnerabilidade, o projeto vai custear o transporte de parte das escolas participantes, selecionadas com apoio da Secretaria Municipal da Educação (Smed). O espetáculo contará com tradução em Libras.

COMO PARTICIPAR