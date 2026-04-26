Produtor cultural Elvino de Oliveira Santos deve assumir cargo de secretário adjunto da Cultura

Elvino atuou no governo de José Ivo Sartori (MDB) como diretor do Departamento de Arte e Cultura Popular. Nessa foto, registro do ano passado, quando trabalhou na produção do Circuito Soul Duetos. Líliane Giordano / Divulgação

O novo nome que deve substituir a secretária adjunta de Cultura, Cristina Nora Calcagnotto, é o líder comunitário e produtor cultural, Elvino de Oliveira Santos.

Pelo acordo partidário, o cargo é destinado ao MDB. Com a saída de Cristina no dia 13 de abril, o prefeito Adiló Didomenico reuniu-se com a direção municipal da sigla para encontrarem um novo adjunto, surgindo então o nome de Elvino.

Nos bastidores, a mudança já é dada como "certa" mas, segundo o produtor, a confirmação está para ser divulgada no início desta semana.

— Estamos em diálogo, o convite eu recebi, mas acredito que entre segunda ou terça será definido — disse Elvino.

Elvino foi diretor do Departamento de Arte e Cultura Popular da Secretaria Municipal da Cultura (SMC) de Caxias do Sul durante a gestão do prefeito José Ivo Sartori (MDB). Em 2021 foi homenageado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul por sua trajetória na valorização da cultura negra.

Também é conhecido pela sua forte atuação comunitária, além de ter atuado como coordenador na 9ª edição do Carnaval de Rua de Caxias do Sul, em 2005.

Novas definições

Ainda nesta segunda-feira (27) deve ocorrer uma reunião importante no gabinete do prefeito Adiló. É que ele e o vice-prefeito, Edson Néspolo, vão se encontrar com a secretária da Cultura Tatiane Frizzo.

Na pauta, a permanência (ou não) de Tatiane à frente da pasta — tema que tem circulado pelos bastidores desde o final do ano passado. Além disso, outro assunto que deve ser debatido são os possíveis cortes de orçamento e de pessoal para a Secretaria da Cultura.

Aliás, um pacotão de corte de gastos está em discussão nos corredores da prefeitura, por causa da delicada situação financeira que o Executivo enfrenta.