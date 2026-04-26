Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Produtor cultural Elvino de Oliveira Santos deve assumir cargo de secretário adjunto da Cultura

A indicação segue acordo partidário e aguarda confirmação oficial entre segunda (27) e terça-feira (28). Ainda na segunda, a atual titular da pasta, Tatiane Frizzo, se reúne com o prefeito Adiló

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS