O escultor Ricardo Aguiar expõe suas obras na Casa Perini, em Farroupilha

Põe na agenda! No sábado (11), das 10h30min às 13h, ocorre a exposição O Tempo Esculpido, do artista visual Ricardo Aguiar. A mostra vai ser na Casa Perini, em Farroupilha, com promoção da Galeria Arte Quadros.
O Tempo Esculpido nasce da ideia de que o tempo também molda, desgasta, transforma e deixa marcas assim como as mãos do artista.
Com curadoria de Maria Inês Salvador, da Arte Quadros, a exposição propõe uma pausa no ritmo cotidiano para observar o tempo como matéria.
— As obras convidam o público a olhar devagar, a perceber texturas, imperfeições e camadas que muitas vezes passam despercebidas. São esculturas que falam de transformação, memória e daquilo que permanece — enfatiza Maria Inês.
Durante a exposição, 10% do valor das obras comercializadas será destinado ao projeto Casa Perini Solidário, que apoia o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (IMAMA) e a Federação Brasileira de Hemofilia.
Saiba Mais
Mais informações sobre a exposição por meio do fone (54) 32109-7300.