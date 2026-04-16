No feriado de Tiradentes, assim que o sino soar a AC/DC All Stars Tribute vai tocar o hit 'Hells Bells'

Tá vendo o cara aí da foto acima? Então, é o Anderson Tonolli, mais conhecido como Ande. Nos shows da AC/DC All Stars Tribute ele encarna o Phil Rudd – o cara das baquetas da banda australiana. Nessa foto o Ande está ao lado do sino que ele mandou fazer ao estilo AC/DC.
Quem quiser saber como ele soa (e o que invoca) terá de ir ao show que vai rolar na próxima terça-feira (21). O espetáculo, com várias surpresas, se inicia às 20h, no UCS Teatro (as portas da felicidade abrem a partir das 19h, viu!).
Dessa vez, o AC/DC All Stars Tribute vai contar com o vocalista chileno Ivan Gac. Pra quem não sabe, Brian Johnson, o real front man do AC/DC, já elogiou a performance de Ivan.
No repertório, clássicos da banda australiana como Highway to Hell, You Shook Me All Night Long, Hells Bells, Jailbreak, Thunderstruck, Back in Black, além de uma porrada de outras músicas.
Quanto custa
- Show da banda AC/DC All Stars Tribute, na terça-feira (21), às 20h, no UCS Teatro.
- Ingressos a partir de R$ 80 (+ taxas) à venda pelo site Minha Entrada.