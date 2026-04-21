No Dia Mundial do Livro, a Livraria Do Arco da Velha vai realizar uma balada literária regada a bons papos em Caxias

Material de divulgação foi criado pelo escritor T.S. Marcon. Reprodução / Divulgação

Nesta quinta-feira (23), parte dos terráqueos vai celebrar o Dia Mundial do Livro. São pessoas que ainda acreditam na importância, não apenas do objeto em si, mas também do que cada obra revela a partir da depurada leitura.

Dito isso, a Livraria Do Arco da Velha resolveu aderir a um movimento nacional chamado Noite das Livrarias – que, no caso, é autoexplicativo.

Sendo assim, a Do Arco vai estender seu horário noturno (quem sabe madrugada) adentro. A partir das 18h, se inicia a balada A Velha com Insônia e a Festa das Páginas, com discotecagem do DJ Mono, reunindo ainda escritores, críticos e mediadores em intervenções sobre literatura, cultura e sociedade.

Pinta lá, é de graça, só chegar.

Te liga!

Veja a seguir quem vai participar dos bate-papos desta quinta-feira, Dia Mundial do Livro. A programação se inicia às 18h. Fiz questão de colocar os participantes em ordem alfabética, listados aí abaixo, sem o horário determinado porque é pra todo mundo ir lá na Livraria Do Arco da Velha do início ao fim das atividades. Já que é uma festa a trilha sonora vai ser do DJ Mono.