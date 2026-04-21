No Dia Mundial do Livro, a Livraria Do Arco da Velha vai realizar uma balada literária regada a bons papos em Caxias

Nesta quinta-feira (23), parte dos terráqueos vai celebrar o Dia Mundial do Livro. São pessoas que ainda acreditam na importância, não apenas do objeto em si, mas também do que cada obra revela a partir da depurada leitura.
Dito isso, a Livraria Do Arco da Velha resolveu aderir a um movimento nacional chamado Noite das Livrarias – que, no caso, é autoexplicativo.
Sendo assim, a Do Arco vai estender seu horário noturno (quem sabe madrugada) adentro. A partir das 18h, se inicia a balada A Velha com Insônia e a Festa das Páginas, com discotecagem do DJ Mono, reunindo ainda escritores, críticos e mediadores em intervenções sobre literatura, cultura e sociedade.
Pinta lá, é de graça, só chegar.
Te liga!
Veja a seguir quem vai participar dos bate-papos desta quinta-feira, Dia Mundial do Livro. A programação se inicia às 18h. Fiz questão de colocar os participantes em ordem alfabética, listados aí abaixo, sem o horário determinado porque é pra todo mundo ir lá na Livraria Do Arco da Velha do início ao fim das atividades. Já que é uma festa a trilha sonora vai ser do DJ Mono.
- Adriana Antunes conduz a palestra “Entre cogumelos, ruínas e fabulações de outros mundos possíveis”.
- Aline Marques de Freitas aborda as relações entre história e literatura.
- Claudia Fin apresenta “Autobiografia como reconstrução do sujeito negro”, refletindo sobre escrita de si e identidade.
- Felipe Zobaran discute “Vozes em pauta, identidades em nicho: caminhos da literatura contemporânea”.
- Geneviève Faé, Maya Falks e Tiago Marcon discutem os caminhos da escrita na palestra “Sou escritor/a, e agora?”.
- Henrique Ribeiro apresenta “Ideias com gelo e açúcar: literatura policial para uma filosofia da vida concreta”.
- Marco de Menezes fala sobre as “novelitas” de César Aira, analisando a obra do escritor argentino.
- Marcelo Mugnol – honrado pelo convite – vou dar uns pitacos sobre “O Maestro e o Cronista: diálogos entre música e literatura”, com divagações sobre a obra “O ouvidor do Brasil”, de Ruy Castro.
- Maya Falks e Tati Baggio conduzem a conversa “Saúde mental em pauta: o adoecimento coletivo e a luta antimanicomial”.
- Nil Kremer, como ponta de lança, vai abordar a “A poesia escapa”.
- Rafael Iotti apresenta a palestra “Rejeição, de Tony Tulathimutte”, propondo uma leitura crítica da obra.
- Roberta Regina Saldanha fala sobre leitura partilhada, discutindo práticas coletivas de leitura e mediação literária.
- Rosenei da Rosa e Tatiane Baggio apresentam “Vozes da Terra: Narrativas e Saberes da Cultura Indígena”.
- Tatiana Weber palestra a respeito da importância da “Literatura contemporânea escrita por mulheres”.
- Tiago Meira responde à provocação “Por que você deveria ler literatura russa?”.