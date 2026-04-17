No Dia dos Povos Originários, a Aldeia Guarani Yvyã Porâ, em Canela, promoverá uma tarde de imersão cultural

Artesanato guarani será destaque na programação de domingo. Kira Luá / Divulgação

O projeto Arte e Cultura Guarani-Mbya Rembiapofoi selecionado em primeiro lugar pela política cultural de Canela através das emendas impositivas da Câmara Municipal, com apoio da prefeitura e o departamento de Cultura do município. A ideia é produzir uma série de eventos culturais durante esse ano.

No domingo (19), em celebração ao Dia dos Povos Originários, a aldeia Guarani Yvyã Porâ, em Canela, estará aberta ao público, exibindo o artesanato, as danças e os cantos da etnia, além de uma oficina de arco e flecha.

Para aguçar o paladar, serão servidas comidas típicas como a batata doce na fogueira com pinhão e o pão de cinza.