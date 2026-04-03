Neste sábado tem show da banda Bocanêgra e Os Rubis, no Reffugio, em Caxias do Sul

Quem curte uma baita grooveria pode pegar o rumo do Reffugio, neste sábado (4), em Caxias do Sul. É que vai rolar por lá o show da banda Bocanêgra e Os Rubis.
O supergrupo é encabeçado por Diogo Maestri “Bocanêgra”, que sobe ao palco acompanhado de seus “rubis”, músicos experientes da região como Breno Dallas (baixo), Gulherme Santin (teclados), Izac Zaccani (saxofone), Nelson Onça (harmônica/vocais) e Jonas Bustince (bateria).
No repertório, releituras groovadas de clássicos do soul, funk, rock, jazz e blues dos anos 1970.
Pinta lá! O Reffugio abre às 19h e o show vai rolar a partir das 21h. Antecipados a R$ 15, à venda pelo Sympla. Na hora, R$ 20. O bar fica na Rua Mal. Floriano, 1.083 - bairro São Pelegrino - Caxias do Sul.