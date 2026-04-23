Nas últimas sextas-feiras do mês, a pedida é curtir o show da Cinnamon no Sebastiana, em Caxias

Na última sexta-feira de cada mês, a banda Jazz Cinnamon entra em cena no Sebastiana Bar e Restaurante, em Caxias do Sul. Fica a dica, então, pra essa sexta-feira (17).
Nessa parceria que já se estende por cinco anos, os caras selecionam um repertório especial, intercalando o melhor do jazz de todas as décadas, com pérolas da MPB e do pop nacional e internacional na fusão bem temperada com o jazz.
Quanto custa
- Nesta sexta-feira, além do consumo e serviço, há cobrança de couvert de R$ 45.
- O Sebastiana fica na Rua Euclides da Cunha, 355 - bairro Rio Branco.