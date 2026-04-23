Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Músicas eternizadas pela voz de Freddie Mercury são tema do Terça Cult de maio, em Caxias do Sul 

No repertório, canções marcantes e ainda tão presentes, mesmo 34 anos após a sua morte, como "Don't Stop Me Now" e "Love of My Life" 

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