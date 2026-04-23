Músicas eternizadas pela voz de Freddie Mercury são tema do Terça Cult de maio, em Caxias do Sul 

Em maio, o Terça Cult vai prestar reverência a um dos compositores mais importantes da história do rock. Freddie Mercury, o eterno vocalista da banda britânica Queen, será homenageado durante o espetáculo Freddie Verso, comandado por Lord Krony.
No repertório, canções marcantes e ainda tão presentes no mundo da música, mesmo 34 anos após a sua partida, como Don't Stop Me Now e Love of My Life.
Agende-se
- O show vai ser no dia 5 de maio, às 20h, na Sede Social do Recreio da Juventude.
- Ingressos a R$ 8, à venda pelo aplicativo e nas secretarias das sedes Juventude e Arena Recreio.