Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Crônica
Opinião

Manual para atalhar caminho durante a jornada do herói

A mentira, sobretudo cá no Brasil varonil, é moeda de troca. É comparável ao ouro, ao "Ouro de Tolo", como cantava Raulzito

Marcelo Mugnol

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