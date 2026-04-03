Mais uma oportunidade para assistir ao premiado monólogo 'Geppetto', em Caxias do Sul

Neste sábado (4) e domingo (5), às 19h, na Tem Gente Teatrando, ocorrem as sessões do espetáculo Geppetto, peça dos grupos Máscara EnCena e Míseri Coloni, durante a 10ª temporada do projeto Teatro Para Todos.
Geppetto venceu o Prêmio Açorianos de Teatro 2025, nas categorias melhor ator (para Fábio Cuelli), espetáculo, dramaturgia e cenografia e foi finalista do Prêmio Shell, o Oscar do teatro brasileiro.
Quanto custa
Ingressos a R$ 30. Há opção de meia-entrada para estudantes, idosos e antecipados, à venda pelo WhatsApp (54) 99169-7586.
A Tem gente Teatrando fica na Rua Reg. Feijó, 37 - bairro Rio Branco - Caxias do Sul.