Mágico de Caxias do Sul é destaque no maior festival circense do RS

Vai ter sotaque caxiense no maior festival circense do Estado. É que o mágico Mateus Di Macedo foi selecionado para integrar a programação do 11º Sesc Circo, apresentando o espetáculo Abracadabra Magic Show durante o evento que ocorre desta terça-feira (7) até domingo (12), em Lajeado, no Vale do Taquari.
Formado em Psicologia Di Macedo construiu sua trajetória profissional na área do ilusionismo combinando técnicas clássicas com elementos de narrativa e interação com o público. O artista é membro da Associação dos Mágicos do Rio Grande do Sul e do Círculo Brasileiro de Ilusionismo, do Rio de Janeiro.