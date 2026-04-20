Luiz Marenco participa de talk show musical em Caxias do Sul

A segunda atração do talk show Som da Prosa, invenção da turma da Fundação Marcopolo, é o cantor e compositor nativista Luiz Marenco. Ele sobe a Serra a caminho de Caxias na semana que vem, dia 29 de abril.
Em formato de causos entremeados por música, o vivente vai trocar uma ideia com o instrumentista e produtor cultural Beto Scopel. Vai ser a partir das 19h, na Biblioteca Parque Fundação Marcopolo, em Caxias.
Quanto custa
- A entrada é franca. Mas te liga porque as vagas são limitadas.
- Os ingressos devem ser retirados diretamente na Biblioteca Parque mediante doação de cinco livros em bom estado, destinados à ampliação do acervo.
- O acesso principal da Biblioteca é pela Avenida Júlio de Castilhos, 445, bairro Nossa Senhora de Lourdes.