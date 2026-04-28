Livro revela história e restauração da Igreja Santo Sepulcro em Caxias

Capa do livro é do designer Marco Verdi. Arte Marco Verdi / Divulgação

Criada pelo designer Marco Verdi, eis a capa do livro Igreja Santo Sepulcro: memórias de fé e arte. A publicação que será lançada no mês de maio é fruto de uma pesquisa realizada pelos autores Rodrigo Lopes e Elenira Prux. O trabalho mescla aspectos históricos e de memória da igreja, cuja reabertura aconteceu em abril de 2025, após a execução de um amplo projeto de restauração.

Nas páginas do livro, registros da história desta edificação religiosa que é referência de devoção e fé dos caxienses e cristãos de todo o Estado. O livro reverencia a história de Benvenuto Conte, que edificou o primeiro oratório particular no bairro de Nª Sr.ª de Lourdes no final do século XIX, local onde depois surgiria a igreja que é patrimônio histórico de Caxias do Sul.