José Francisco Alves, autor de 'A Escultura Pública de Porto Alegre', palestra em Gramado

José Francisco Alves é doutor em História, Teoria e Crítica de Arte pela UFRGS. Lauro Alves / Agencia RBS

Há um movimento bem bacana rolando lá na Região das Hortênsias e que tem pouco a ver com dito “turismo de boutique”. O projeto Gramado Natural é um evento de artes visuais que celebra a pintura ao ar livre, conectando arte, natureza e turismo rural.

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Além de oficinas, temporadas de pintura coletiva e exposições, vai rolar nesta sexta-feira (17) uma palestra com o doutor em História, Teoria e Crítica de Arte pela UFRGS, José Francisco Alves, autor de A Escultura Pública de Porto Alegre. Vai ser das 15h às 17h30min, no V Habitat Criativo (Rua Pref. Waldemar Frederico Weber, 488 - Gramado).

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Em pauta, estarão assuntos como a carreira artística para além da criação, inserção profissional, direitos autorais, curadoria, produção cultural e os diferentes circuitos e mediações que influenciam a visibilidade e a circulação da produção contemporânea.