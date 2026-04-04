Gustavo Kaly, Wander Wildner e Gabriel Guedes tocam neste domingo de Páscoa, em Caxias do Sul

Domingo de Páscoa com rock’n’roll você só vê em Caxias. Pois é, Gustavo Kaly lança novo álbum com Wander Wildner e Gabriel Guedes, neste domingo (5), a partir das 21h, na Cachaçaria Sarau (Rua Cel. Flores, 749 - São Pelegrino).
Emaranhados Em Gambiarras Mal Ajustadas traz 10 canções que mostram uma crueza literária intensa e luminosa, que foram destilados gota a gota e maturados como uísque antigo e mesclado pela sensibilidade de Gustavo Kaly. O álbum está disponível em todas as plataformas digitais e no formato de vinil 12”, que Gustavo Kaly trará na bagagem.
Quanto custa
Antecipados a R$ 45 (+taxas), à venda no site Sympla. Na hora, R$ 54 (+taxas).