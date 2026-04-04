Gustavo Kaly, Wander Wildner e Gabriel Guedes tocam neste domingo de Páscoa, em Caxias do Sul

Gustavo Kaly, Wander Wildner e Gabriel Guedes firma parceria de peso com o lançamento do álbum "Emaranhados Em Gambiarras Mal Ajustadas".

Domingo de Páscoa com rock’n’roll você só vê em Caxias. Pois é, Gustavo Kaly lança novo álbum com Wander Wildner e Gabriel Guedes , neste domingo (5), a partir das 21h, na Cachaçaria Sarau (Rua Cel. Flores, 749 - São Pelegrino).

Emaranhados Em Gambiarras Mal Ajustadas traz 10 canções que mostram uma crueza literária intensa e luminosa, que foram destilados gota a gota e maturados como uísque antigo e mesclado pela sensibilidade de Gustavo Kaly. O álbum está disponível em todas as plataformas digitais e no formato de vinil 12”, que Gustavo Kaly trará na bagagem.