Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Gustavo Kaly, Wander Wildner e Gabriel Guedes tocam neste domingo de Páscoa, em Caxias do Sul

O repertório tem canções do disco "Emaranhados Em Gambiarras Mal Ajustadas". O show vai ser na Cachaçaria Sarau

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