Grupo de teatro caxiense A Gangorra apresenta espetáculo gratuito na Praça Dante, em Caxias

Vanessa Andreolla, Keity Anne Santos Gozzi, Ronaldo Damasceno Emerich, Rodrigo Busnello, Helinara T. Cecatto, Maiara Cemim Miguel Beltrami apresentam seis cenas retratando pequenos e delicados momentos da vida. Divulgação / Divulgação

Te liga! Vai rolar neste sábado (11) a apresentação de mais uma peça do grupo caxiense A Gangorra. Dessa vez eles entram em cena na Praça Dante Alighieri com o espetáculo Adágios - Instantes Efêmeros. A encenação integra as comemorações do Dia Mundial do Teatro, celebrado em 27 de março.

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A partir das 16h30min, Vanessa Andreolla, Keity Anne Santos Gozzi, Ronaldo Damasceno Emerich, Rodrigo Busnello, Helinara T. Cecatto, Maiara Cemim Miguel Beltrami apresentam seis cenas retratando pequenos e delicados momentos da vida que, embora possam passar desapercebidos, deixam marcas profundas em nossas vidas.

Os instantes efêmeros a serem encenados são: Prisão virtual, O fugitivo na guerra, Brincando com o balão, A ventania, Admirando-se no espelho e Os amantes da Ponte Neve.

A coordenação artística é de Miguel Beltrami, com direção, dramaturgia e produção compartilhada entre o elenco.

Atenção: em caso de chuva a apresentação será transferida para o dia 18 de abril.