Gregório Duvivier apresenta em Caxias do Sul o espetáculo 'O Céu da Língua', no UCS Teatro

O ator Gregório Duvivier está em turnê pelo Brasil com o espetáculo O Céu da Língua. E, milagrosamente, Caxias do Sul foi incluída no itinerário. Então, Gregório Duvivier virá pra cá, acompanhado pelo contrabaixista Pedro Aume e por sua irmã, Theodora Duvivier, responsável pelas projeções que ilustram o texto, no dia 28 de junho com sessão às 16h, no UCS Teatro.
O texto do espetáculo mistura poesia, humor, política e reflexão, explorando os encantos e as contradições da nossa dita Língua Portuguesa. Vestido como um Camões às avessas, Duvivier propõe uma viagem lírica e crítica pelo nosso idioma, seus usos e abusos, suas raízes e ramificações.
Quanto custa
- O Céu da Língua, com Gregório Duvivier, dia 28 de junho, às 16h, no UCS Teatro.
- Ingressos a partir de R$ 80, à venda pelo site Meaple.