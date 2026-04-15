Gregório Duvivier apresenta em Caxias do Sul o espetáculo 'O Céu da Língua', no UCS Teatro

O ator Gregório Duvivier está em turnê pelo Brasil com o espetáculo O Céu da Língua. E, milagrosamente, Caxias do Sul foi incluída no itinerário. Então, Gregório Duvivier virá pra cá, acompanhado pelo contrabaixista Pedro Aume e por sua irmã, Theodora Duvivier, responsável pelas projeções que ilustram o texto, no dia 28 de junho com sessão às 16h, no UCS Teatro.