Fabrício Beck realiza série de shows intimistas em Bento Gonçalves

Inspirado pelos versos "um cantinho, um violão", de Tom Jobin, imortalizados pela voz de Elis Regina, o Casarão 363 preparou uma agenda exclusiva com Fabrício Beck, vocalista da banda Vera Loca.
O cara vem pra Bento Gonçalves encarar uma curta temporada de quatro shows intimistas, em todas as quartas-feiras do mês de maio.
— Serão shows pensados para essa conexão mais direta com o público, e também com algumas surpresas no set list — adianta Fabrício Beck.
Te liga, porque os ingressos são limitados.
AGENDE-SE
- Os shows ocorrem nos dias 6, 13, 20 e 27 de maio, às 21h.
- Antecipados a partir de R$ 25 (+taxas), à venda pelo site pelo site Sympla.
- O Casarão 363 fica na Rua Herny Hugo Dreher, 363 - Bento Gonçalves.