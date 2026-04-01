Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Exposição destaca histórias narradas por meio do bordado, no Museu do Imigrante, em Bento Gonçalves

Na dinâmica das atividades, foram feitas leitura de textos literários de diferentes autores e com temáticas sensíveis à vivência das participantes

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