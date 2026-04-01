Exposição destaca histórias narradas por meio do bordado, no Museu do Imigrante, em Bento Gonçalves

A exposição no Museu do Imigrante vai até o dia 30 de abril. Paula Sandrin,Lactato Movie / Divulgação

O Projeto Memórias Bordadas - 2ª Edição abre na próxima terça-feira (7), às 15h, no Museu do Imigrante de Bento Gonçalves, a segunda exposição dos trabalhos de dezesseis oficineiras que participam do projeto.

Leia Mais Caxiense vence o concurso fotográfico com registro da primeira mulher do Estado a conquistar o registro profissional de pescadora

Nos trabalhos, a partir de técnicas de bordado livre, cada bordadeira criou sua narrativa visual e de memória. Na dinâmica das atividades, foram feitas leitura de textos literários de diferentes autores e com temáticas sensíveis à vivência das participantes.

A exposição no Museu do Imigrante vai até 30 de abril. Depois, na Galeria de Arte do IFRS Campus Bento, a exposição será de 5 a 29 de maio.

Depois, a exposição vai para a Galeria de Arte do IFRS Campus Bento, de 5 a 29 de maio. Paula Sandrin,Lactato Movie / Divulgação

VEJA QUEM PARTICIPA

Participam da exposição: