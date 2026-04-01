Exposição destaca histórias narradas por meio do bordado, no Museu do Imigrante, em Bento Gonçalves

O Projeto Memórias Bordadas - 2ª Edição abre na próxima terça-feira (7), às 15h, no Museu do Imigrante de Bento Gonçalves, a segunda exposição dos trabalhos de dezesseis oficineiras que participam do projeto.
Nos trabalhos, a partir de técnicas de bordado livre, cada bordadeira criou sua narrativa visual e de memória. Na dinâmica das atividades, foram feitas leitura de textos literários de diferentes autores e com temáticas sensíveis à vivência das participantes.
A exposição no Museu do Imigrante vai até 30 de abril. Depois, na Galeria de Arte do IFRS Campus Bento, a exposição será de 5 a 29 de maio.
VEJA QUEM PARTICIPA
Participam da exposição:
- Alvina Camerini Gargioni
- Cleusa Maria dos Santos
- Iludi Civardi de Lima
- Ione Cavalheiro
- Jussara Maria Trucolo Martinelli
- Letícia Schneider Ferreira
- Lurdes Joana Cys
- Marivane Cenci
- Neura Eitelven
- Paula Dalla Costa Siqueira
- Rejane Zorzanello
- Silvia Holanda Martins
- Simone Carvalho
- Valderes Aparecida dos Santos Bandeira
- Vanda Lourdes Eitelven Sgarbi
- Wandirlei Terezinha Machado Charão