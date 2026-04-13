Espetáculo inspirado em obras do Mario Quintana estreia na 26ª edição do Tapete Mágico, em Caxias

Vivandeiros da Alegria se apresentam no 26º Tapete Mágico. Tatieli Sperry / Divulgação

Olha só que bacana! O Grupo Vivandeiros da Alegria — super conhecido por sua atuação pelas feiras do livro — estreia mesta segunda-feira (13) o espetáculo Detetives do Hotel Majestic, durante a 26ª edição do Tapete Mágico.

A montagem é baseada na obra do escritor alegretense Mario Quintana que, se vivo estivesse, completaria 120 anos em 2026.

Para criar o espetáculo os Vivandeiros se inspiraram em livros como Lili inventa o mundo, Eu Passarinho, Sapato Furado, Nariz de Vidro e O batalhão das letras.

Na peça, os personagens Quiabo, Matias, Esperança, e a avó deles, resolvem se hospedar no histórico Hotel Majestic, no Centro Histórico de Porto Alegre, vivendo várias aventuras ao descobrirem que um escritor misterioso habita o lugar.