Espetáculo caxiense que mescla dança e música para celebrar o samba terá sessões em Porto Alegre, Canoas e Novo Hamburgo

Quem for para a Capital dos gaúchos nesse fíndi poderá assistir ao espetáculo CorpoSamba - Oficena, criação dos artistas Assaury Hiroshi e Igor Cavalcante Medina.
Em Porto Alegre, a performance vai rolar neste sábado (17), no Parque Harmonia. Com direção musical e composição de Zeca Duarte, percussão de Marcelinho Silva e participação da bailarina Jenifer Bonho, o espetáculo inicia uma temporada de samba pela região metropolitana.
Depois da Capital, a circulação segue por Canoas (28/4) e Novo Hamburgo (10/5).