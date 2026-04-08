Escritor caxiense concorre ao Prêmio Álvaro Magalhães, um dos principais voltados à produção literária para crianças e jovens

Volnei Canônica, atual presidente do Instituto Quindim, está entre os finalistas da 4ª edição do Prêmio Ibérico de Literatura Infantojuvenil Álvaro Magalhães. Marina Rech / Divulgação

Olha só que bacana! O escritor caxiense Volnei Canônica, atual presidente do Instituto Quindim, está entre os finalistas da 4ª edição do Prêmio Ibérico de Literatura Infantojuvenil Álvaro Magalhães. A distinção é uma das mais importantes voltadas à produção literária para crianças e jovens.

Volnei concorre com a obra A pipa e o piá, lançada em 2025, dividindo a lista com nomes como Gilberto Gil, Afonso Cruz, Ondjaki e Sandro William Junqueira.

— Sinto-me profundamente honrado e grato por ser finalista de uma premiação tão relevante em âmbito internacional, junto a nomes que são uma inspiração para mim — ressalta o escritor.