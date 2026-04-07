Escritor angolano abre programação literária em Caxias do Sul

Vem aí mais uma edição do projeto Sesc Mais Leitura, em Caxias do Sul. A abertura da programação será conduzida pelo rapper, escritor e produtor cultural angolano Kanhanga, marcando o início de uma série de encontros gratuitos, que buscam aproximar jovens estudantes do universo da leitura.
Radicado em Porto Alegre há 19 anos, Kanhanga tem mais de sete discos lançados e atuação consolidada na cena do rap do sul do Brasil. Além da música, também desenvolve projetos culturais, como a Feira do Hip hop na Capital, e conteúdos digitais voltados à juventude, com foco em inspiração, identidade e construção de trajetórias.
Durante a palestra Seja Incrível, o artista irá compartilhar experiências e reflexões com os estudantes, abordando temas como propósito, superação e desenvolvimento pessoal, conectando a literatura com a realidade dos jovens.
Neste ano, a iniciativa irá realizar 16 atividades em escolas públicas de Caxias, alcançando mais de 950 alunos entre os meses de abril e agosto.
Nesta terça (7) e quarta-feira (8), a proposta chega aos alunos das escolas EMEF Professora Ilda Clara Sebben Barazzetti, EMEF Cidade Nova, EMEF Ítalo João Balen e EMEF Fermino Ferronatto.