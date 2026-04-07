Escritor angolano abre programação literária em Caxias do Sul

Durante a palestra, Kanhanga irá compartilhar experiências e reflexões com os estudantes, abordando temas como propósito, superação e desenvolvimento pessoal, conectando a literatura com a realidade dos jovens. Divulgação / Divulgação

Vem aí mais uma edição do projeto Sesc Mais Leitura, em Caxias do Sul. A abertura da programação será conduzida pelo rapper, escritor e produtor cultural angolano Kanhanga, marcando o início de uma série de encontros gratuitos, que buscam aproximar jovens estudantes do universo da leitura.

Leia Mais As doces e irônicas criaturas inventadas por Luis Fernando Verissimo, As Cobras viram tema de oficina literária em Canela

Radicado em Porto Alegre há 19 anos, Kanhanga tem mais de sete discos lançados e atuação consolidada na cena do rap do sul do Brasil. Além da música, também desenvolve projetos culturais, como a Feira do Hip hop na Capital, e conteúdos digitais voltados à juventude, com foco em inspiração, identidade e construção de trajetórias.

Durante a palestra Seja Incrível, o artista irá compartilhar experiências e reflexões com os estudantes, abordando temas como propósito, superação e desenvolvimento pessoal, conectando a literatura com a realidade dos jovens.

Leia Mais Biblioteca Pública de Caxias do Sul promove doação de livros à comunidade

Neste ano, a iniciativa irá realizar 16 atividades em escolas públicas de Caxias, alcançando mais de 950 alunos entre os meses de abril e agosto.