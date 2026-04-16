Em versão estátua de cera, Boiadeira será imortalizada pelo Dreamland, em Gramado

Ana Castela será imortalizada pelo Dreamland Museu de Cera, em Gramado. Ainda não foi definida a data de inauguração. Rodolfo Magalhães / Divulgação/Sony

A cantora sul-mato-grossense Ana Castela vai ser imortalizada pelo Dreamland Museu de Cera, em Gramado. Pelo menos nessa versão, em cera, a Boiadeira agora é gaúcha. A parceria foi selada entre o diretor do Grupo Dreams, Elodir Corrêa, e a mãe da artista, Michele Castela.

A escolha da musa do agronejo não foi por acaso. Em uma pesquisa de popularidade realizada pelo museu em 2024, Ana Castela figurou entre os nomes mais requisitados, alcançando a marca de 27 mil votos. Ela ficou atrás apenas de Marília Mendonça, que liderou a pesquisa com 38 mil votos.