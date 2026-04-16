Em versão estátua de cera, Boiadeira será imortalizada pelo Dreamland, em Gramado

A cantora sul-mato-grossense Ana Castela vai ser imortalizada pelo Dreamland Museu de Cera, em Gramado. Pelo menos nessa versão, em cera, a Boiadeira agora é gaúcha. A parceria foi selada entre o diretor do Grupo Dreams, Elodir Corrêa, e a mãe da artista, Michele Castela.
A escolha da musa do agronejo não foi por acaso. Em uma pesquisa de popularidade realizada pelo museu em 2024, Ana Castela figurou entre os nomes mais requisitados, alcançando a marca de 27 mil votos. Ela ficou atrás apenas de Marília Mendonça, que liderou a pesquisa com 38 mil votos.
Ainda não há data confirmada para quando a estátua será inaugurada. Contudo, a mãe da cantora confirmou que a filha vai dar um jeito de estar presente em Gramado quando sua imagem em cera for revelada ao público pela primeira vez. Segundo a direção do parque, assim que entrar em produção, a estátua deve ficar pronta em seis a oito meses.