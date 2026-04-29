Domingo tem mais uma edição do Forqueta Cultural com música, dança e comida típica

Domingo (3/05), na finaleira do feriadão do trabalhador, vai rolar mais uma edição do Forqueta Cultural. Dessa vez será na capela de Santo Antônio do Cerro da Glória, na zona rural de Forqueta.
Com música, dança e gastronomia colonial, o encontro é gratuito e se inicia às 15h. A animação é do Grupo de Filó Felice Personne e do Geupo Nani.
O Forqueta Cultural de 2026 vai até setembro, chegando ainda às capelas São José da Linha Feijó, São João Batista, Nossa Senhora de Loreto e Menino Deus.
Programação completa
03/05
- 15h - Salão da Capela de Santo Antônio do Cerro da Glória
07/06
- 15h - Salão da Capela de São José da Linha Feijó
05/07
- 15h - Salão da Capela de São João Batista
02/08
- 15h - Salão da Igreja de Nossa Senhora de Loreto
06/09
- 15h - Salão da Capela de Menino Deus