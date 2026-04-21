Cerca de mil pessoas participaram do primeiro dia de atividades do Dia Mundial da Criatividade em Caxias do Sul

Bateria do Bloco da Ovelha animou os participantes do primeiro dia do World Creativity Day 2026, em Caxias do Sul. Pamela Hentz / Divulgação

Em clima de feriado, com atividades para relaxar, praticar exercícios ou curtir uma boa música carnavalesca, cerca de mil pessoas participaram das ações de abertura do World Creativity Day 2026, em Caxias do Sul.

Entre os destaques do dia estiveram ações que integraram bem-estar e cultura, como treino de corrida, práticas de yoga e apresentações culturais, com participação da bateria do Bloco da Ovelha, no Shopping Villagio Caxias.

Com o tema Brasilidade, o evento valoriza a criatividade como motor de desenvolvimento humano, social e econômico, promovendo conexões entre cultura, educação e empreendedorismo.

A programação segue até quinta-feira (23), com mais dois dias de atividades em diferentes pontos da cidade.

Nesta quarta-feira (22), o foco é o Dia da Academia, com ações voltadas à inovação na área da saúde, explorando novas abordagens, tecnologias e soluções que impactam diretamente a qualidade de vida, e que ocorrem em instituições como Universidade de Caxias do Sul, Uniftec, Senac, CIC Caxias e FSG.

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O encerramento, na quinta-feira (23), será dedicado ao empreendedorismo, reunindo iniciativas ligadas a negócios, startups e desenvolvimento econômico.