Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Cerca de mil pessoas participaram do primeiro dia de atividades do Dia Mundial da Criatividade em Caxias do Sul

Entre os destaques da abertura, ações que integraram bem-estar e cultura, como treino de corrida e apresentação da bateria do Bloco da Ovelha

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