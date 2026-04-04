Cacique Marcelino Kuaray Nheery, da etnia mbya guarani, lança livro em homenagem ao seu pai Karay Tatáendy

Marcelino Kuaray Nheery é autor de "O caminho do sol - Kuaray Rape". Reprodução / Divulgação

Já faz um tempo que a Serra vem sendo reconhecida como uma das regiões do Estado com acentuado protagonismo das etnias indígenas. E mais, principalmente no quesito cultural, não na divulgação de seus saberes e crenças, mas também compartilhando suas histórias e lendas.

Em 2023, por exemplo, o livro A araucária e a gralha-azul: uma história dos antigos kaingang, escrito pelo cacique Mauricio Salvador, da etnia kaingang de Canela, recebeu o Troféu Carlos Urbim, distinção concedida pela centenária Academia Rio-Grandense de Letras, ao Melhor Livro para a Infância.

Leia Mais As doces e irônicas criaturas inventadas por Luis Fernando Verissimo, As Cobras viram tema de oficina literária em Canela

Agora, é a vez do lançamento de uma nova obra infantil, dessa vez do cacique Marcelino Kuaray Nheery, da etnia mbya guarani. A sessão de autógrafos de O caminho do sol - Kuaray Rape vai ser neste sábado (4), a partir das 10h30min, na Feirinha Cultural e Orgânica de Canela (Rua R. Baden Powell, 160 - Centro).

O caminho do sol é uma homenagem ao pai do cacique, Karay Tatáendy. Pelos olhos de um menino de mãos dadas com seu pai, o leitor se depara com diversos seres que coabitam a floresta de araucária junto a outras espécies.

Quanto custa

Obra do cacique Marcelino Kuaray Nheery é bilíngue. Reprodução / Divulgação