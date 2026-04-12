Autores debatem como o RPG inspira novas formas de literatura, em Caxias

"Do Dado à Narrativa: quando o RPG vira literatura" é o nome do painel desta segunda-feira do Órbita Literária, em Caxias do Sul. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Vai rolar nesta segunda-feira (13) a 501ª edição do Órbita Literária, na Livraria e Café Do Arco da Velha, em Caxias do Sul.

No painel Do Dado à Narrativa: quando o RPG vira literatura, os autores Henrique Susin Scopel e Amanda Dimer Silva vão explorar as conexões entre o universo dos jogos de interpretação e a criação literária, partindo de suas próprias obras e referências.

Mais do que discutir técnicas, o encontro propõe um olhar prático e inspirador sobre como o RPG pode ser uma poderosa ferramenta para quem quer contar histórias, seja na mesa, seja no papel.

A curadoria do painel é do escritor J. C. Fantin. A entrada é franca.