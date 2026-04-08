Atores caxienses encerram temporada teatral por Ijuí e Passo Fundo

Darlan Gebing e Aline Tanaã estão na fase final de circulação do projeto "Refloresta". Últimas apresentações serão em Ijuí e Passo Fundo. Marcelo Pedroso / Divulgação

Olha só que bacana, depois de circular por Capão da Canoa, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Novo Hamburgo, Bagé, Santa Maria, Pelotas e Arroio Canoas, o projeto Refloresta chega à reta final. A temporada se encerra com apresentações em Ijuí e Passo Fundo no mês de abril.

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A iniciativa, que inclui apresentações gratuitas dos espetáculos Khaleh, de Aline Tanaã e, Um Passarinho me Contou, de Darlan Gebing, vem ativando a reflexão do público acerca da relação do ser humano e da arte com o meio ambiente.

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Em Ijuí, serão quatro sessões no dia 22 de abril, pela manhã e à tarde, no Instituto Municipal de Ensino Assis Brasil. Já em Passo Fundo, os espetáculos serão apresentados no Teatro Municipal Múcio de Castro, abertos à comunidade, nos dias 23 e 24 de abril, integrando a programação do Aldeia Sesc, com apoio do Sesc Passo Fundo.

Sobre os espetáculos

"Um Passarinho me Contou", de Darlan Gebing. Marcelo Pedroso / Divulgação

Um Passarinho me Contou narra a história de um menino que investiga a vida das aves, registrando suas descobertas em um caderno de pássaros. Ao recordar contos que lhe foram transmitidos através de gerações, o menino, inspirado por Manoel de Barros, se lança em uma pesquisa lúdica, explorando a riqueza do mundo avícola.

"Khaleh", de Aline Tanaã. Cassi Boff / Divulgação