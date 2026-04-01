As doces e irônicas criaturas inventadas por Luis Fernando Verissimo, As Cobras viram tema de oficina literária em Canela

Sob o traço e a verve de Luis Fernando Verissimo as cobras inauguraram meio século atrás um modo muito próprio de comentar o país. Reprodução / Reprodução

Cinquenta anos após o surgimento destas personagens geniais de Luis Fernando Veríssimo, As Cobras chegam à Serra, mais precisamente a Canela, para serem as estrelas rastejantes da nova Oficina de Crônicas da Santa Sede.

Sob o traço e a verve de Luis Fernando (que faria 90 anos em 2026), as cobras — irônicas, filosóficas, lacônicas — inauguraram meio século atrás um modo muito próprio de comentar o país: humor ligeiro na superfície, reflexão oblíqua nas entrelinhas, crítica certeira bem abaixo da areia.

Verissimo faria 90 anos em 2026. Luis Fernando Verissimo / Arquivo Pessoal

Agora é a vez dos novos cronistas serranos praticarem a observação do dia-a-dia a partir das inspiradas serpentes. Cada participante assinará cinco crônicas inéditas, sempre em diálogo com o espírito da tira correspondente, e escreverá ainda uma biografia-verbete-cobra, exercício que mistura síntese, humor e uma pitada de herpetologia imaginária. É a maneira encontrada de reinventar, sem desrespeitar; de rir, sem banalizar; de fazer crítica, sem perder a ternura — ou a acidez.

Ao fim da oficina, será publicado um livro coletivo. Além de um sarau, o grupo fará sessões de autógrafos em feiras do livro, incluindo a de Porto Alegre, em novembro.

Como participar

Restam ainda cinco vagas para fechar a turma dessa oficina.