As doces e irônicas criaturas inventadas por Luis Fernando Verissimo, As Cobras viram tema de oficina literária em Canela

Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

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Ao fim das atividades, será publicado um livro coletivo. O grupo fará também sessões de autógrafos em feiras do livro, incluindo a de Porto Alegre, em novembro

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