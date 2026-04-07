Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Aquarelista caxiense Antonio Giacomin propõe uma viagem por cidades onde esteve em sua primeira exposição na Galeria de Arte da UCS

"Cidades portáteis" tem curadoria de Gelson Soares e Mara Galvani, que selecionaram 20 aquarelas e uma grande tela em acrílico, obras produzidas entre 2013 e 2026

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