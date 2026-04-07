Aquarelista caxiense Antonio Giacomin propõe uma viagem por cidades onde esteve em sua primeira exposição na Galeria de Arte da UCS

Obra "Comércio na esquina" é uma selecionadas pelos curadores Gelson Soares e Mara Galvani para a mostra "Cidades portáteis", de Antonio Giacomin, em cartaz na Galeria da UCS. Aquarela de Antonio Giacomin / Divulgação

Levou tempo para que a UCS abraçasse uma exposição do aquarelista caxiense Antonio Giacomin. Levou tempo, porque Giacomin, tendo iniciado seu percurso pictórico em 1980 só agora, em 2026, vai expor pela primeira vez na Galeria de Arte Elyr Ramos Rodrigues (Bloco J da UCS-sede).

Mais especial ainda porque Cidades portáteis tem curadoria assinada por Gelson Soares e Mara Galvani, que suaram para selecionaram 20 aquarelas sobre papel em pequenas e médias dimensões e uma grande tela em acrílico, obras produzidas entre 2013 e 2026.

Quem for à galeria vai vivenciar — poeticamente — uma temporada viajando pelo mundo, provocando o visitante a “tomar emprestadas as malas” da série Bagagens 01 (2022), para embarcar pelos territórios desvendados pelo artista.

A abertura vai ser nesta quinta-feira (9), às 19h40min. Depois segue em cartaz para visitação até o dia 30, de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h.

A entrada é fraca.

Aquarela da série "Bagagens 01", de 2022. Aquarela de Antonio Giacomin / Divulgação

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