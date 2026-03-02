Veja quem concorre na eleição do Conselho Municipal de Política Cultural de Caxias do Sul

Te liga! Vai rolar nesta terça-feira (3) a eleição do Conselho Municipal de Política Cultural de Caxias do Sul. A votação, com urna eletrônica, ocorre das 11h às 20h30min, na sede da Secretaria Municipal da Cultura (antiga Estação Férrea, no bairro São Pelegrino). E sem fechar ao meio-dia.
Podem votar pessoas maiores de 18 anos, residentes em Caxias, mediante apresentação de documento oficial com foto e comprovante de residência.
Serão eleitos oito representantes da sociedade civil, com seus respectivos suplentes, contemplando os segmentos de música, artes cênicas, literatura, artes visuais, folclore, artesanato, patrimônio cultural e manifestações culturais populares.
É imprescindível a participação dos artistas, produtores e agentes culturais de Caxias do Sul. Porque o Conselho de Cultura é um dos instrumentos mais importantes na construção de políticas públicas que podem valorizar e estimular a economia criativa na cidade.
Participe!
CANDIDATOS
Veja a seguir os candidatos por cada segmento com seu respectivo número que deve ser digitado na urna eletrônica:
Música
- Artur Stockmans Teixeira: 71
- Dhembla Pereira de Araújo: 73
- Felipe Gue Martini: 72
- Maurício Rossini dos Santos: 70
Artes cênicas (teatro, dança, circo, cinema e televisão)
- Daniel Herrera: 51
- Darlan Gebing Scheid: 50
Literatura
- Fernando Bins Sandi: 40
- Franciele de Almeida de Oliveira: 41
Folclore
- Cristionlei Rodrigues: 90
Artesanato
- Sonia Maria Serpa Ramos: 20
Patrimônio Cultural
- Maria Cecília Pozza: 61
- Ottavio Antonio Mossi Frizzo: 60
Manifestações culturais populares
- Claudia Detanico Calloni: 80
Artes visuais
- Liliane Maria Viero Costa: 31
- Rafael Henrique Dambros: 30