Veja quem concorre na eleição do Conselho Municipal de Política Cultural de Caxias do Sul

A votação ocorre na sede da Secretaria Municipal da Cultura, que fica na antiga Estação Férrea, no bairro São Pelegrino. Juliane Ribas / Divulgação

Te liga! Vai rolar nesta terça-feira (3) a eleição do Conselho Municipal de Política Cultural de Caxias do Sul. A votação, com urna eletrônica, ocorre das 11h às 20h30min, na sede da Secretaria Municipal da Cultura (antiga Estação Férrea, no bairro São Pelegrino). E sem fechar ao meio-dia.

Podem votar pessoas maiores de 18 anos, residentes em Caxias, mediante apresentação de documento oficial com foto e comprovante de residência.

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Serão eleitos oito representantes da sociedade civil, com seus respectivos suplentes, contemplando os segmentos de música, artes cênicas, literatura, artes visuais, folclore, artesanato, patrimônio cultural e manifestações culturais populares.

É imprescindível a participação dos artistas, produtores e agentes culturais de Caxias do Sul. Porque o Conselho de Cultura é um dos instrumentos mais importantes na construção de políticas públicas que podem valorizar e estimular a economia criativa na cidade.

Participe!

CANDIDATOS

Veja a seguir os candidatos por cada segmento com seu respectivo número que deve ser digitado na urna eletrônica:

Música

Artur Stockmans Teixeira: 71

Dhembla Pereira de Araújo: 73

Felipe Gue Martini: 72

Maurício Rossini dos Santos: 70

Artes cênicas (teatro, dança, circo, cinema e televisão)

Daniel Herrera: 51

Darlan Gebing Scheid: 50

Literatura

Fernando Bins Sandi: 40

Franciele de Almeida de Oliveira: 41

Folclore

Cristionlei Rodrigues: 90

Artesanato

Sonia Maria Serpa Ramos: 20

Patrimônio Cultural

Maria Cecília Pozza: 61

Ottavio Antonio Mossi Frizzo: 60

Manifestações culturais populares

Claudia Detanico Calloni: 80

Artes visuais