Veja onde ocorre o lançamento do livro 'Poéticas Hipotéticas', do escritor Elvio Gonçalves

Elvio Gonçalves nasceu no Alegrete, foi patrono e homenageado em Feiras do Livro e tem sete obras publicadas, sendo o livro "Profe Tininha" vencedor do Prêmio Minuano de Literatura 2024. Arquivo pessoal / Divulgação

O escritor radicado em Caxias do Sul, importado lá do Alegrete, Elvio Gonçalves, conhecido pelos leitores do Pioneiro como um dos criadores da Celeste, a Ovelha Azul, tem novidades pra compartilhar com a gente. Elvio está com livro novo debaixo do braço.

Poéticas Hipotéticas tem mais de 80 poemas e a obra é encadernada de forma manual, utilizando reciclagem de papéis, costurado a mão, com capa de tecido em cinco opções de estampas, finalizado com laço em fita de cetim: o próprio livro é um poema. A responsável pela manufatura do livro é a Eloisa Giazzon.

O lançamento vai ser neste quinta-feira (12), a partir das 18h, na Biblioteca do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e Região (Rua Borges de Medeiros, 676, 3º andar). Além da sessão de autógrafos os poemas serão lidos por mulheres, como parte da celebração pelo Dia Internacional das Mulheres. E por fim, vai rolar um coffee break para os participantes.

"Poéticas Hipotéticas", escrito por Elvio Gonçalves, foi encadernado manualmente por Eloisa Giazzon. Rose Brogliato / Divulgação

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