Veja onde ocorre o lançamento do livro 'Poéticas Hipotéticas', do escritor Elvio Gonçalves

O escritor radicado em Caxias do Sul, importado lá do Alegrete, Elvio Gonçalves, conhecido pelos leitores do Pioneiro como um dos criadores da Celeste, a Ovelha Azul, tem novidades pra compartilhar com a gente. Elvio está com livro novo debaixo do braço.
Poéticas Hipotéticas tem mais de 80 poemas e a obra é encadernada de forma manual, utilizando reciclagem de papéis, costurado a mão, com capa de tecido em cinco opções de estampas, finalizado com laço em fita de cetim: o próprio livro é um poema. A responsável pela manufatura do livro é a Eloisa Giazzon.
O lançamento vai ser neste quinta-feira (12), a partir das 18h, na Biblioteca do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e Região (Rua Borges de Medeiros, 676, 3º andar). Além da sessão de autógrafos os poemas serão lidos por mulheres, como parte da celebração pelo Dia Internacional das Mulheres. E por fim, vai rolar um coffee break para os participantes.
Quanto custa
- O livro custa R$ 75 (público geral) e R$ 55 (para bancários e bancárias associados ao Sindicato).
- O evento é gratuito e aberto à comunidade mediante inscrição via WhatsApp (54) 99972-0922.