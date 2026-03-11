Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Veja onde ocorre o lançamento do livro 'Poéticas Hipotéticas', do escritor Elvio Gonçalves

A obra foi encadernado por Eloisa Giazzon, de forma manual, sendo costurada a mão, com capa de tecido em cinco opções de estampas e finalizado com laço em fita de cetim

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