Veja como se inscrever para concorrer aos Kikitos da mostra competitiva no 54º Festival de Gramado

Serão aceitos na competição longas-metragens de ficção, longas documentais e curtas brasileiros produzidos por produtoras nacionais independentes finalizados a partir de maio de 2025. Diego Vara / Divulgação

A 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado, o mais longevo do país, vai rolar entre os dias 12 e 22 de agosto. Contudo, se inicia nesta segunda-feira (9) uma das principais etapas, que é a abertura do processo de inscrições para as mostras competitivas brasileiras.

Serão selecionados até oito longas-metragens brasileiros, até cinco longas documentais e 14 curtas-metragens brasileiros. Os filmes para essas categorias já podem ser inscritos no site inscricoescinema.com.br e as fichas devem ser enviadas até 31 de março. O regulamento completo desta edição está disponível neste site.

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Quem pode se inscrever

Serão aceitos na competição longas-metragens de ficção, longas documentais e curtas brasileiros produzidos por empresas produtoras nacionais independentes finalizados a partir de maio de 2025.

Os longas e os documentários não podem ter sido exibidos comercial ou publicamente no Brasil e os curtas devem ser inéditos no Rio Grande do Sul.

As inscrições para as mostras de longas e curtas gaúchos serão em breve, com data ainda a ser divulgada, e as produções gaúchas também podem ser inscritas nas mostras brasileiras.

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Vencedores

São 14 categorias premiadas com o Kikito para Longas-Metragens Brasileiros (LMB), 12 para Curtas-Metragens Brasileiros (CMB) e uma, de Melhor Filme, para Longa-Metragem Documental (LMD).

Os vencedores da 54ª edição do mais tradicional festival de cinema do Brasil recebem ainda premiação em dinheiro, além dos troféus e prêmios do Troféu Assembleia Legislativa - Mostra Gaúcha de Curtas, que são concedidos pelo Festival e Assembleia Legislativa do RS, e da Mostra de Longas Gaúchos, que têm regulamento próprio.