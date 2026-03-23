Veja como se inscrever na Mostra de Curtas Gaúchos, realizada durante o Festival de Cinema de Gramado

O Festival de Gramado abre nesta sexta-feira (27) as inscrições para a Mostra de Curtas Gaúchos, competição conhecida como Gauchão do Cinema. O prazo fecha no dia 20 de abril. Os curtas selecionados concorrem a 12 categorias do Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema Gaúcho. O regulamento está disponível no site oficial.
Podem se inscrever na Mostra Gaúcha produções com duração máxima de 25 minutos, captadas em qualquer formato e finalizadas entre 1º de maio de 2025 e 26 de abril de 2026.
Os curtas serão exibidos entre 12 e 22 de agosto, na 54ª edição do festival.