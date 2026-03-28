Últimos dias para ver a exposição da artista visual caxiense Clara Koppe 

Na obras expostas, Clara Koppe evidenciar a importância das mulheres escritoras, professoras e criadoras. Sindiserv / Divulgação

Palavra revelada a todas as mulheres, da artista visual caxiense Clara Koppe, está em cartaz na sede do Sindiserv. Segundo a artista, a proposta da exposição é evidenciar a importância das mulheres escritoras, professoras e criadoras que registraram experiências e reflexões sobre o universo feminino, ampliando o reconhecimento de suas contribuições em contextos historicamente marcados pelo predomínio masculino.

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Estão à mostra na exposição de Clara Koppe obras em xilogravura, gravura em metal, fotograma e cartão postal, técnicas que fazem parte da pesquisa artística desenvolvida pela artista ao longo dos últimos anos.

Entre os nomes presentes nas obras estão figuras reconhecidas do pensamento e da cultura, como Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Carolina Maria de Jesus, Angela Davis, Rita Lee, Márcia Tiburi e Marielle Franco, além de outras mulheres que contribuíram para a construção da história e da produção intelectual feminina. Também integra a composição a filósofa e professora caxiense Silvana Piroli, presidente do Sindiserv.

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