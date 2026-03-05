Trote Coletivo reúne corredores contra violência sexual nas ruas em diversas cidades do Brasil

Movimento das Mulheres Corredoras foi criado para dar visibilidade à violência sexual que as corredoras são expostas diariamente, nos espaços de treinos, especialmente os públicos. Amanda Zeni / Divulgação

Vai rolar em diversas cidades brasileiras neste domingo (8), no Dia Internacional das Mulheres, um evento chamado Trote Coletivo. Promovido pelo Movimento das Mulheres Corredoras, criado em Porto Alegre para dar visibilidade à violência sexual que as corredoras são expostas diariamente, nos espaços de treinos, especialmente os públicos, o Trote Coletivo ocorre também em Caxias.

Leia Mais Cantora norte-americana é a principal atração do Mississippi in Concert neste final de semana

A participação é gratuita e as inscrições estão disponíveis no perfil @movimentodasmulherescorredoras no do Instagram. É aberto a todas as pessoas que tiverem interesse em apoiar a causa.

Em Caxias do Sul, a concentração será as 9h, no Parque Getúlio Vargas. Serão 3km de trote e 3km de caminhada. Ao final, vai rolar uma roda de conversa.

🚨Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende o cidadão em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço, é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Para mais informações clique neste link