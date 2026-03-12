Teatro Para Todos promove cinco temporadas e oficinas gratuitas em Caxias

A primeira peça desta edição do projeto é "Lendas de Enganar a Morte", encenada neste sábado (14) e domingo (15). Zica Stockmans / Divulgação

Vem aí a 10ª edição de um projeto súper bacana da Tem Gente Teatrando, de Caxias do Sul. Neste ano, o Projeto Teatro Para Todos realizará cinco temporadas teatrais, entre os meses de março e julho, reunindo diferentes grupos e companhias da região.

Cada grupo convidado apresentará seu espetáculo aos sábados e domingos, no Espaço Cultural Tem Gente Teatrando, criando uma programação contínua que valoriza a diversidade de linguagens e propostas artísticas.

Em cada sábado nos meses respectivos da temporada, serão realizadas oficinas gratuitas de qualificação artística, também conduzidas pelos grupos participantes. E, nas segundas-feiras, estudantes da rede pública de ensino terão a oportunidade de assistir gratuitamente aos espetáculos apresentados durante as temporadas.

A primeira peça desta edição do projeto é Lendas de Enganar a Morte, e será encenada no sábado (14) e domingo (15), às 18h, no Espaço da Tem Gente Teatrando (Rua Reg. Feijó, 37 - bairro Rio Branco - Caxias).

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AGENDE-SE

Veja a seguir a programação da 10ª edição do Projeto Teatro Para Todos, realizado pela Escola Tem Gente Teatrando.

Ingressos a R$ 30. Com opção de meia-entrada para estudantes, pessoas idosas e também para compras antecipadas via WhatsApp pelo fone: (54) 99169-7586.

Realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul, o projeto conta com Apoio Cultural do Instituto Elisabetha Randon e produção da Tem Gente Teatrando.

Março (dias 14 e 15, às 18h)

Espetáculo: Lendas de Enganar a Morte, peça da Companhia Tem Gente Teatrando

Abril (dias 04 e 05, às 19h)

Espetáculo: Geppetto, peça dos grupos Máscara EnCena e Míseri Coloni

Maio (dias 09 e 10, às 19h)

Espetáculo: Corpo Manifesto: Helena em estado de emergência, monólogo de Maria Lilith

Junho (dias 06 e 07, às 19h)

Espetáculo: O Gari, peça do Circo Rodado, de Curitiba

Julho (dias 04 e 05, às 19h)