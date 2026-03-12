Teatro Para Todos promove cinco temporadas e oficinas gratuitas em Caxias

Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

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"Lendas de Enganar a Morte" é a primeira peça desta 10ª edição do projeto. Sessões sábado (14) e domingo (15). Ingressos antecipados à venda

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