Show em Caxias do Sul celebra a carreira da cantora Elis Regina

Elis Regina (nascida em Porto Alegre, em 17 de março de 1945, morreu em São Paulo, no dia 19 de janeiro de 1982). Armênio Abascal Meireles / Agencia RBS

Tá, ok, a Elis Regina nunca morrerá (em nossas memórias). Mas, assim, se de fato a Elis estivesse viva, teria celebrado 81 anos na última terça-feira, dia 17 de março.

Pra marcar essa data e reafirmar a importância da Elis — considerada por muitos, inclusive por mim, como a maior e melhor cantora que já nasceu nessa terra —, o Ponto Coletivo abre as portas nesta sexta-feira (20) para um show súper especial.

Em cena, a cantora Ana Jardim + convidados vão cantar os maiores sucessos imortalizados pela voz de Elis. Vai começar lá pelas 21h. Ingressos a R$ 15 (com nome na lista). Na hora, R$ 20.

Não vi o set list, que imagino, seja surpresa, até pra deixar o público na pilha pra ir ao Ponto Coletivo. Mas arrisco cinco canções que (a meu ver) não podem faltar + uma faixa bônus.

Confere aí: