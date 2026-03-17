Saúde mental das mulheres é pauta do Vitrine Literária no Sesc Caxias do Sul

Olha só! Mais uma atividade súper bacana com a participação da colunista do jornal Pioneiro Adriana Antunes. Vai ser nesta quarta-feira, a partir das 17h, na Biblioteca do Sesc Caxias.
Na pauta, a palestra A saúde mental na mulher contemporânea seguida de roda de conversa. O evento é mais uma ação alusiva ao Dia Internacional das Mulheres.
Pra quem não tá ligado, a Adri é autora de A longa chuva (2004) e Quando menos se espera já é março (2023), além da obra o-Vári(a)s (2022), com a qual venceu o Prêmio Vivita Cartier de 2023.
O Sesc Caxias fica localizado na Rua Moreira César, 2.462 - bairro Pio X. A entrada é franca.