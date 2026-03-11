Saiba como participar da oficina de escrita feminista 'A Raiva Como Método de Lucidez', ministrada pela escritora Adriana Antunes

Vai rolar no dia 28 de março, entre 10h e 12h, a oficina de escrita feminista - A Raiva Como Método de Lucidez, com a jornalista, escritora e psicanalista caxiense Adriana Antunes.
— Este é um convite para pensarmos sobre a raiva que sentimos. Vivemos em uma sociedade que insiste em nos silenciar das mais diversas formas. Por isso, esta oficina de escrita feminista pretende usar a raiva como método de lucidez diante do que estamos vivendo. Usar a raiva que sentimos como potência criativa e ato revolucionário. Uma escrita insurgente. A escrita feminista é uma prática literária que busca desconstruir a lógica patriarcal, deslocando a linguagem para o ponto de vista da mulher. Ela é teórica, política e poética — explica a Adri.
Quanto custa
Inscrições pelo perfil do Instagram @aadriantunes a R$ 110, por pessoa. A oficina vai ser online.