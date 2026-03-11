Ricardo Motter abre nesta quinta-feira a exposição 'Verão Invencível', no Ponto Coletivo, em Caxias

Te liga! Abre nesta quinta-feira (12), a exposição Verão Invencível, do artista visual Ricardo Motter. Vai ser a partir das 19h, no Ponto Coletivo, em Caxias do Sul. Além da mostra, vai rolar show de forró com a banda Macaxera. A entrada é gratuita.
Inspirada no pensamento do escritor Albert Camus, a mostra apresenta obras que dialogam com a ideia de força interior diante do absurdo da existência. Em seus trabalhos, Motter explora cores marcantes e traços elegantes, criando composições que transitam entre o rigor técnico e uma intensidade expressiva.
A exposição permanece aberta para visitação até o dia 25 de março.
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PROGRAME-SE
- O quê: exposição Verão Invencível, com obras do artista visual Ricardo Motter + show de forró com a banda Macaxera.
- Quando: vernissage nesta quinta-feira (12), a partir das 19h. Visitação até o dia 25 de março.
- Onde: Ponto Coletivo (Rua Andrade Neves, 573 - bairro Exposição - Caxias do Sul).
- Quanto: entrada franca.