Rapper caxiense conduz projeto que enfatiza uma das lições mais urgentes: a cultura da paz nas escolas

Há três anos, o rapper, escritor e doutor em Diversidade e Inclusão Chiquinho Divilas tem levantado a bandeira da paz pelas escolas e comunidades por onde passa. Urgente bandeira, aliás. Não só por causa da violência que ronda as escolas, mas também dos insanos ataques de alunos contra professores, e dos inúmeros confrontos verbais e físicos — leia-se facadas e pedradas — afora as ameaças de todas as formas.
A luta pela paz conduzida pelo Chiquinho segue nesta terça-feira (17) sua itinerância pelas escolas municipais de ensino fundamental Mário Quintana (pela manhã) e Governador Roberto Silveira (à tarde), em Caxias do Sul.
Por meio de shows, palestras, bate-papos e oficinas, o projeto busca mobilizar estudantes e professores para que seja fortificada a cultura de paz nas escolas, por meio da história do movimento hip hop.
Entre os diferenciais desta edição está um encontro especial apenas com os educadores, mediado pelo Chiquinho. Na semana passada, o projeto começou pelas escolas Sete de Setembro e Machado de Assis, com boa acolhida junto aos professores dessas escolas.
— É na escola que tudo acontece e é o nosso habitat natural, onde adoramos atuar enquanto artista. A violência que atravessa seus corredores, muitas vezes é o reflexo do ambiente, seja do contexto social e até familiar, mas é aqui que podemos transformar essa atmosfera em diálogo. O Tratado de Paz nasce para fazer da palavra um caminho de convivência entre professores, estudantes e comunidade — afirma Chiquinho.
Em 2025, o projeto sensibilizou quase 4 mil pessoas da comunidade escolar caxiense.
Apoio
O projeto Tratado de Paz é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Secretaria de Cultura de Caxias do Sul com Apoio Cultural da Fundação Marcopolo.