Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Crônica
Opinião

Quem será o camisa 10 da seleção canarinho?

Pode rolar um atentado nos EUA durante a Copa do Mundo? Improvável, mas não impossível. Seria um desastre, digno de mais um triste capítulo na história do futebol maculado por guerras sangrentas

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS