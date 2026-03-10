Quem se lembra da Elétrika Tribo? A banda volta aos palcos com formação original e músicos convidados

Nessa foto de 1994, da esquerda para a direita, estão Ernani Cousandier, Ricardo Siviero, Alemão Velliaria, Nei Massolini e Evandro Demari. Roberto Majola / Divulgação

Essa nota vai despertar memórias sonoras em quem tem mais de 40 anos. É que volta ao cenário musical da Serra a lendária Elétrika Tribo, banda criada em 1988, em Bento Gonçalves.

Neste domingo (15), durante a programação do Festival da Rua Coberta, em Bento, os caras sobem ao palco pra tocar músicas do LP É muito mais Rock'n'roll (1990) — considerado um dos primeiros discos genuinamente de rock'n'roll da Serra —, e dos CDs A Elétrika Tribo (1994) e Tupi or not Tupi (1997).

Ernani Cousandier, um dos líderes da banda, diz que esse será um momento especial de reencontro entre eles e os velhos amigos, e também dos antigos admiradores. Além disso, será uma oportunidade pra quem até conheceu a música da Tribo, mas nunca viu os caras tocando ao vivo.

— Decidimos fazer este show porque percebemos que estamos todos aqui, vivos e mais velhos, e esse é um momento em que conseguimos olhar para trás, avaliar nossos feitos e nos reencontrarmos no palco — diz Ernani.

Na foto antiga, em sépia, da esquerda para a direita: Evandro Demari, Ernani Cousandier, Nei Massolini, Alemão Velliaria e Ricardo Siviero. Já na foto atual, da esq. para a dir.: Nei Massolini, Ernani Cousandier, Evandro Demari, Ricardo Siviero e Alemão Velliaria. Roberto Majola e Christian Pelika / Divulgação

Cenário nacional

Pra quem não tá ligado na banda, a Tribo participou do programa CEP MTV, apresentado entre 1992 e 1993 por Luiz Thunderbird, na MTV Brasil.

Em uma época em que não existiam internet e redes sociais, chegar à emissora que era referência em música no país foi um grande reconhecimento ao trabalho da banda.

Além disso, os caras tocaram no mítico Circo Voador, no Rio de Janeiro, no Aeroanta e no ainda tradicional Blue Note, ambos em São Paulo.

PROGRAME-SE

O quê: show comemorativo Lembrando A Elétrika Tribo.

show comemorativo Lembrando A Elétrika Tribo. Quando: domingo (15), às 18h45min.

domingo (15), às 18h45min. Onde: Festival da Rua Coberta, em Bento Gonçalves.

Festival da Rua Coberta, em Bento Gonçalves. Quanto: entrada franca.

Músicos d'A Elétrika Tribo que estarão no palco

Ernani Cousandier: vocal e bateria

Evandro Demari: guitarra

Jair Rosa: baixo

Ricardo Siviero: teclado

Alemão Velliaria: harmônica

Nei Massolini: baixo

André Pooli: guitarra

Osmar Bottega: bateria

Músicos convidados