Quem cancelou Jurema Finamour? Premiada obra de Christa Berger é pauta de encontro literário em Caxias do Sul

Além de "Jurema Finamour, a jornalista silenciada", Christa Berger publicou "Campos em Confronto, a terra e o texto", organizou o livro "Jornalismo no Cinema" e coordenou os dois volumes de "A Era Glacial do Jornalismo (teorias sociais da imprensa)". Marco Nedeff / Divulgação

Põe na agenda! Neste sábado (7), a partir das 15h30min vai rolar um bate-papo pra lá de especial. É que vem pra Caxias a professora, jornalista e escritora Christa Berger pra falar sobre o livro Jurema Finamour, a jornalista silenciada, obra vencedora do Prêmio Açorianos de Literatura 2023 e do Prêmio Minuano de Literatura 2024.

O encontro ocorre na recém-inaugurada Livreiríssima, que já se apresenta como uma espécie de centro cultural da cidade.

Em Jurema Finamour, a jornalista silenciada as perguntas que reverberam logo de cara são: O que apaga a história de uma escritora, repórter, engajada, inteligente, corajosa, próxima à elite intelectual brasileira nas décadas de 1950 e 1960? Por que teria sido esquecida? Por quem teria sido silenciada? Quem foi e o que fez Jurema Finamour?

Na biografia, Christa Berger revela as possíveis causas de um cancelamento histórico de uma mulher presente e atuante na vanguarda do mercado editorial. Segundo a escritora Lélia Almeida, autora do prefácio do livro, Jurema foi uma mulher "que anunciava e participava da construção de um novo tempo em que as mulheres não seriam mais cidadãs de segunda categoria."

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O bate-papo vai ser mediado pela minha colega de firma, a jornalista Juliana Bevilaqua, e se soma às atividades do Dia Internacional da Mulher. O Sindicato dos Professores de Caxias do Sul (Sinpro/Caxias) apoia o evento.

"Jurema Finamour : a jornalista silenciada" (Ed. Libretos). Reprodução / Divulgação